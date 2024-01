Chefes de grupo criminoso de Morada Nova fogem para Santa Catarina e são presos

Os dois são investigados por inquéritos policiais no Ceará por tráfico de drogas e homicídios, além de um inquérito por integrar organização criminosa

Ivan Cleyton Silva de Almeida, de 22 anos, conhecido como CL, e Bruno Silva Oliveira, de 28 anos, conhecido como Príncipe, foram presos em Santa Catarina suspeitos de chefiar grupo criminoso de Morada Nova, a 155 quilômetros de Fortaleza, no Ceará. Eles seriam responsáveis por homicídios, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Dois automóveis foram apreendidos, além de munições e R$ 22 mil.

As ações foram divulgadas nesta sexta-feira, 15. As investigações da Delegacia Municipal de Morada Nova com o Departamento de Polícia Judiciária Sul tiveram auxílio de informações da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O trabalho também teve atuação do Batalhão Especializado do Interior (Bepi) e do 9º Batalhão da Polícia Militar, além das polícias civil e militar de Santa Catarina.