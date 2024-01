Novo arcebispo da Capital, Dom Gregório Paixão chega hoje a Fortaleza

Posse do sacerdote será realizada ainda nesta semana e contará com esquema especial de trânsito e segurança

O voo que traz o novo arcebispo da Capital, Dom Gregório Paixão , aterrissa no fim da manhã desta quarta-feira, 13, no Aeroporto Internacional Pinto Martins. O sacerdote chega em definitivo à Cidade com a missão de comandar a Arquidiocese de Fortaleza .

A guarda do evento será feita pela Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), que entre as 16 e as 22 horas contará com 16 policiais em ronda a pé, de motocicletas e outros veículos no entorno da igreja. Nos pontos mais distantes do local, a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) destacará 24 agentes com apoio operacional e de videomonitoramento.

O trânsito também sofrerá alterações e, de acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a operação deve durar das 12 às 22 horas de sexta. Segundo a AMC, pontos de embarque e desembarque para ônibus credenciados serão implementados na rua Costa Barros e na Avenida Alberto Nepomuceno.

As medidas se estendem para além dessas vias, com áreas de estacionamento regulamentado em todas vias perpendiculares à Catedral, com interdição das ruas Sobral, São José e a avenida Alberto Nepomuceno, que terá redução de velocidade, coibição de estacionamento e desvio de tráfego na ligação com a rua Conde D’éu.

“Este esquema integrado reflete o compromisso das autoridades em garantir um evento significativo e histórico, como a posse de Dom Gregório Paixão, OSB, transcorra de maneira segura e harmoniosa para toda a comunidade”, afirma a Arquidiocese de Fortaleza, em nota.