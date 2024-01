Juventude Digital certifica curso prioritário para PCDs e mulheres

O Juventude Digital, programa da Prefeitura de Fortaleza, com o apoio da empresa Lanlink, realizou na tarde desta terça-feira, 12, a entrega de certificados da primeira turma do projeto Dragões Alados, que promove qualificação em tecnologia, com prioridade para pessoas com deficiência (PcDs) e mulheres.

Formado há menos de um ano, o projeto Dragões Alados tem foco no ensino do campo da tecnologia para mulheres e PcD e já apresenta bons resultados na primeira certificação. “Quase 60 pessoas se inscreveram e mais de 70% conseguiu finalizar o curso. A gente considera um sucesso, pois conseguimos dar início e prosseguimento ao projeto e já temos duas pessoas contratadas", comenta Cristina Boris, diretora da Lanlink.

Uma das alunas contratadas, Thais Marques, de 21 anos, é atendente de suporte N1. Ela comenta que as aulas eram mistas e ocorriam alguns dias em formato presencial e em outros a distância. “Aprendemos sobre proteção de dados e excelência no tratamento ao cliente, principalmente.”