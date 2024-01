Fortaleza terá paradas de ônibus com Wi-Fi, entrada USB e videomonitoramento

As paradas de ônibus de Fortaleza devem contar com videomonitoramento, acesso à rede Wi-fi e entrada USB para carregar celular Crédito: FERNANDA BARROS

As paradas de ônibus de Fortaleza devem contar com videomonitoramento, acesso à rede Wi-fi e entrada USB para carregar celular. As ações fazem parte do projeto Parada Segura, anunciadas em live pelo prefeito José Sarto (PDT), nesta terça-feira, 12. A previsão da gestão municipal é que sejam instaladas 200 paradas com videomonitoramento até 2024, sendo 15 entregues até o fim deste ano. O anúncio das ações nos pontos de ônibus de Fortaleza feito pelo gestor municipal, no entanto, não é totalmente novo. Em fevereiro de 2022, a Prefeitura de Fortaleza entregou o primeiro ponto de ônibus do projeto piloto do Parada Segura. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na época, o ponto de ônibus, localizado na avenida 13 de Maio, em frente à Igreja de Fátima, no bairro de Fátima, recebeu a reformulação da iluminação pública, conexão Wifi, câmera de videomonitoramento e melhorias de acessibilidade, com rebaixamento da calçada e piso tátil.

Em live, Sarto disse que o projeto busca melhorar a sensação de segurança e comodidade nos locais. “É um novo modelo de abrigo de ônibus que contará com ferramentas tecnológicas para ofertar mais comodidade para quem usa o transporte coletivo em Fortaleza”, disse.

Os novos modelos de paradas de ônibus devem receber ainda ações de urbanização e iluminação de led no entorno dos abrigos e espaços reservados para cadeirantes e pessoas com deficiência. Nos locais, haverá também um painel informando os horários em que os coletivos devem chegar ao ponto. De acordo com a Prefeitura, as informações serão atualizadas em tempo real, interligadas ao GPS dos ônibus. Atualmente, a Capital conta com o aplicativo Meu Ônibus, que permite acompanhar o trajeto em tempo real dos veículos. Nos próximos dias, cinco novas paradas dentro deste novo modelo serão instaladas em cinco vias públicas da Capital. Confira quais: - Av. Godofredo Maciel,

- Av. Desembargador Moreira

- Av. Silas Munguba

- Av. Historiador Raimundo Girão

- Av. Oliveira Paiva A instalação do videomonitoramento nas paradas, conforme a gestão, serve para além do caráter preventivo dos equipamentos. Através da tecnologia, o objetivo é possibilitar também a identificação de suspeitos de danos aos locais e demais ações de caráter criminosas para colaborar com futuras investigações.

Play

Fortaleza terá nova Central de Videomonitoramento Uma nova Central de Gestão Integrada de Videomonitoramento de Fortaleza está sendo construída. O anúncio também foi feito pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto, durante live nas redes sociais nesta terça-feira, 12. Atualmente, o local está com 12% de obras em execução e a previsão de entrega está para o segundo semestre de 2024. A nova Central está localizada próxima ao Paço Municipal, no bairro Centro, e reunirá imagens e dados das câmeras de diversos órgãos da Prefeitura. Logo após a entrega do local, cerca de 150 técnicos que já atuam nas secretarias municipais serão realocados para a central, reduzindo o tempo de resposta dos órgãos que poderão acessar os dados dessas câmeras.