Números de homicídios crescem pelo segundo mês consecutivo no Ceará

Os números de homicídios cresceram pelo segundo mês consecutivo no Ceará . Na tarde desta sexta-feira, 8, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou as estatísticas referentes a novembro último, mostrando que 287 pessoas foram mortas no Estado no mês passado. Foi o segundo mês mais violento no Ceará neste ano, atrás apenas, justamente, de outubro.

Também obtiveram recorde as Áreas Integradas de Segurança (AIS) 4, 8 e 9, as três localizadas em Fortaleza. A AIS 4 (onde estão localizados nove bairros, incluindo Centro, Carlito Pamplona e Álvaro Weyne) teve 10 homicídios em novembro, maior número no ano.



A AIS 8 (onde ficam Barra do Ceará, Vila Velha, Jardim Guanabara, Cristo Redentor, Pirambu, Floresta e Jardim Iracema) registrou 12 assassinatos, também o maior número em 2023.



Já a AIS 9, computou 15 homicídios, superando os 12 de maio último, até então, o mês mais violento do ano naquela região. Na AIS 9 estão localizados 11 bairros, entre eles, Conjunto José Walter, Planalto Ayrton Senna e Canindezinho.



Por outro lado, a AIS 1 (Cais do Porto, Vicente Pinzón, Mucuripe, Aldeota, Varjota, Praia de Iracema e Meireles) não registrou nenhum assassinato em novembro. Clique aqui e confira os números por cada AIS do Estado.



No acumulado do ano, entretanto, 2023 segue registrando menos assassinatos que 2022. Entre janeiro e novembro deste ano, 2.704 assassinatos foram registrados no Ceará, enquanto, no mesmo período de 2022, esse número era de 2.722 — redução de 0,66%.