Dois fuzis calibre 556 são apreendidos em casa no Jardim Iracema

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o material estava escondido em uma residência. "Equipes da Polícia Militar foram acionadas, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), após uma denúncia informando uma ocorrência envolvendo armas de fogo no bairro Jardim Iracema", informou a pasta.

Dois fuzis calibre 556, um revólver , uma pistola equipada com mira laser e uma carabina .40 foram apreendidos em uma ação policial ocorrida na tarde desta segunda-feira, 11, no bairro Jardim Iracema. Na ação, também foram apreendidas 500 munições de diversos calibres, três balanças de precisão e cerca de 230 gramas de crack.

As munições eram: 290 de fuzil calibre 556, 130 de calibre .40, 75 de calibre .380, 13 de calibre 38, 12 de calibre 9 milímetros, seis de calibre 357 e três de calibre 12.



A Polícia Civil investiga quem eram os responsáveis pelas armas. A apreensão foi feita por PMs do 20º Batalhão, com apoio do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).



Balanço apreensão de armas

Ao todo, 5.878 armas de fogo já foram apreendidas neste ano no Estado até novembro, conforme dados da SSPDS. É um aumento de 2% em relação a 2022, quando, de janeiro a novembro, foram apreendidas 5.760 armas.