Fortaleza vacinou 3.484 pessoas contra a Covid-19 no último sábado, 2

Com o surto de casos de Covid-19 registrado nas últimas semanas no Ceará, a Secretaria Municipal da Saúde(SMS) realizou multirão de vacinação no último sábado, 2. Segundo a pasta, foram aplicadas 3.484 doses de imunizante contra a infecção

Do total, 2.831 doses foram da vacina bivalente e 488 vacinas baby ou pediátrica. Atualmente, Fortaleza tem 22% de cobertura do esquema da vacina bivalente. No dia, também foram aplicadas 2.749 doses da vacina contra Influenza.