Nenhuma das ligações irregulares de esgoto apontadas pela Seuma é da Cagece, diz companhia

Cagece apresentou relatório na tarde desta segunda-feira, 4. No início de novembro, trechos da orla de Fortaleza apresentaram manchas

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) afirmou que nenhuma das ligações clandestinas de esgoto lançadas em pontos da orla, conforme apontou relatório da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) há cerca de um mês, são de esgotamento sanitário da companhia.

O presidente da Cagece, Neuri Freitas, apresentou, nesta segunda-feira, 4, relatório de análise e descrição das ações realizadas nos locais com possíveis ligações irregulares citadas no relatório técnico apresentado anteriormente pelo órgão da Prefeitura Municipal de Fortaleza.

No início de novembro, trechos da orla apresentaram manchas. À época, o prefeito José Sarto (PDT) culpou a Cagece pelas irregularidades.

No dia 6 de novembro, a Cagece e a Ambiental Ceará iniciaram as inspeções nos locais identificados com supostas fraudes, por meio de ligações clandestinas de esgoto, destacando equipes para aferição, inspeção e escavação dos pontos.

Conforme Neuri Freitas, apesar de Cagece e Prefeitura de Fortaleza manterem convênio para ações de fiscalização, ainda não houve nenhuma conversa com entre a Companhia e a Seuma sobre a questão da poluição na Praia de Iracema. Conforme Neuri, o relatório apresentado pela Seuma não foi entregue de forma oficial à Cagece, que teria sido acionada pelo Ministério Público Estaduaal (MPCE). As inspeções são resposta ao MPCE.

Neuri não divulgou quais seriam os nove estabelecimentos com ligações clandestinas de esgoto. Conforme ele, a identificação ainda será repassada à Prefeitura, que tem a responsabilidade de autuar os locais.