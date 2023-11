Relatório da Seuma mostra ligações irregulares de água e esgoto em galerias pluviais

A Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) divulgou neste domingo, 5, o relatório técnico de inspeção de galerias pluviais nas áreas banhadas pela Praia de Iracema. O parecer identificou ligações inadequadas e vazamentos na drenagem, que afetam negativamente as águas de estarem próprias para banho e lazer da população.

No total, o documento das inspeções identificou ao menos 26 ligações irregulares do sistema da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) à rede de drenagem nas regiões da Praia de Iracema, Poço da Draga e Riacho Maceió, no bairro Papicu.

O documento é o produto da vídeo inspeção que percorreu 146 km de galerias de drenagem para que obstruções e ligações indevidas na rede de drenagem fossem identificadas. A titular da Seuma, Luciana Lobo, explica que a iniciativa está dentro do programa Fortaleza Cidade Sustentável e que, por meio dele, foram retiradas mais de 580 toneladas de resíduos que obstruíam a rede de drenagem e identificadas cerca de 300 ligações clandestinas.