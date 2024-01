Praia dos Crush tem movimento tranquilo após um mês imprópria para banho

Desde 23 de outubro, o trecho não atendia a critérios para as águas serem consideradas seguras. No início de novembro, banhistas e comerciantes reclamaram do mau cheiro ocasionado pela invasão do esgoto.

Um mês após esgoto e lixo invadirem a água do mar, a Praia dos Crush , em Fortaleza , registrou movimentação tranquila nesse sábado, 2. Dezenas de banhistas aproveitavam o Sol matinal para se bronzear, brincar com crianças, tomar água de coco ou mesmo ter aulas de natação.

A moradora do Centro não estava ciente do recente caso de invasão do esgoto e afirmou não ter checado, antes de sair de casa, se poderia adentrar ao mar. “Foi no ímpeto. A gente ia para a Praia do Futuro , mas passamos por muito trânsito e decidimos vir para cá”, contou.

Nesse sábado, a Praia dos Crush estava propícia para o estudante Francisco Silva , de 23 anos. Morador do Conjunto Ceará, ele admite não visitar o local com frequência, mas, após saber que estava próprio para banho, resolveu levar o sobrinho , que já entrou no período de férias escolares.

Já Francisca Marques , 67, moradora da Aldeota, acompanhou as ocorrências ambientais do último mês. A professora aposentada relatou ter visto, na última semana, uma turista que banhava na área imprópria e ter alertado a mulher sobre o contexto. “A praia é boa e estou aqui qualquer dia. Mas, é bom [o sistema de esgotamento] ir para outro local”, pontuou Francisca.

Na sexta, 3 de novembro, agentes da Prefeitura de Fortaleza retiraram cerca de 80 mil litros de água suja do mar. Três dias depois, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) divulgou relatório com 300 ligações clandestinas de esgoto na rede de galerias pluviais da Capital.

Chuva registrada de terça-feira, 31 de outubro, para quarta, 1º de novembro, agravou a situação do sistema de esgotamento e uma abundância de esgoto e lixo invadiu a faixa de areia. A água do mar chegou a escurecer .

Ao todo, o documento identificou 26 ligações irregulares do sistema da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) à rede de drenagem nas regiões da Praia de Iracema, do Poço da Draga e do Riacho Maceió.

Seuma declarou que os responsáveis pelas ligações clandestinas seriam notificados e multados pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

A pasta explicou que as multas variam de R$ 303,75 a R$ 4.050 para pessoas físicas e podem chegar a R$ 48.600 para pessoas jurídicas. Além das multas, seria estipulado um prazo para a situação ser regularizada.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 02-12-2023: Vista aerea da Praia dos Crush, drone. Depois de muitas semanas e até mancha de sujeira no mar, a Praia dos Crush finalmente esta própria para banho, segundo boletim da Semace. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

A Cagece informou que o presidente do órgão, Neuri Freitas, fornecerá esclarecimentos sobre o caso nesta segunda-feira, 4, durante coletiva de imprensa.

Em nota, a Prefeitura de Fortaleza informou ter executado, neste mês de novembro, uma estrutura de desvio do fluxo da rede de drenagem. Além disso, foi dado prazo de dez dias para que o imóveis com irregularidades na rede de drenagem possam realizar as correções necessárias. Leia a nota, na íntegra:

"A Prefeitura de Fortaleza executou, neste mês de novembro, uma estrutura de desvio do fluxo da rede de drenagem, que convergia para a praia, direcionando o sistema direto para o emissário de esgoto da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). O projeto, conhecido como “tomada de tempo seco”, foi executado pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) que bloqueou totalmente o fluxo de saída do sistema.

A ação teve como objetivo impedir que os esgotos clandestinos desaguassem no mar, evitando a contaminação da água e contribuindo com a balneabilidade. A iniciativa foi possível após detecção por meio do programa de vídeo inspeção que a Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) realizou nas galerias pluviais da Bacia da Vertente Marítima de Fortaleza, onde foram identificadas, pelo menos, cerca de 300 ligações indevidas, sendo 26 da Cagece, à rede de drenagem nas áreas da Praia de Iracema, Poço da Draga e Riacho Maceió, no Papicu.

Após a conclusão do serviço, a gestão municipal realizou a limpeza da área da praia removendo toda a areia contaminada do local para o aterro sanitário. A água suja que estava empoçada na faixa de praia também foi completamente drenada por caminhões de sucção e destinada ao emissário de esgoto. Somente depois disso a área escavada foi reaterrada com areia limpa. Atualmente, quem vai ao local percebe claramente a diferença da situação atual para o que se tinha anteriormente.

De acordo com o novo boletim de balneabilidade emitido pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), divulgado na última sexta-feira (01/12), o trecho de praia localizado na saída da rede de drenagem está próprio para banho. Ele corresponde a praia dos Crush até a Av. Desembargador Moreira. O boletim compreende o período entre 27 de novembro a 03 de dezembro, exatamente após os serviços realizados pela gestão municipal na região.

A água que se observa ainda no local, é água do mar que, na maré cheia, adentra pela tubulação de drenagem, uma vez que a mesma se localiza em cota abaixo do nível da maré cheia. O acúmulo de água nesse trecho é inevitável, entretanto, nesse momento o fluxo se dá do mar para a galeria e, como o fluxo da mesma está desviado para a rede de esgoto, a contaminação não ocorre.

A Prefeitura também deu um prazo de 10 dias para que o imóveis com irregularidades na rede de drenagem possam realizar as correções necessárias.

O prazo segue vigente. Se os proprietários não regularizarem a situação dentro do prazo estabelecido, a Prefeitura tomará as medidas necessárias para corrigir as conexões erradas e aplicará penalidades conforme a Lei Complementar nº 270, de 02 de agosto de 2019 - Código da Cidade. Segundo o artigo 78 do Código da Cidade, é obrigatório conectar construções habitáveis à rede pública de água e esgoto."

Clarinha, um alerta em forma de tartaruga

Quem passou pela Praia dos Crush nesse sábado pode ter voltado os olhos, mesmo que rapidamente, para Clarinha, uma “tartaruga” gigante feita com materiais coletados na orla fortalezense, como garrafas e canudos.

Responsável pela obra, o artista plástico Carlos Careca, de 63 anos, explicou que a intervenção é um alerta para a situação ambiental da Praia de Iracema: “A natureza precisa se revitalizar e nós não estamos tendo consciência disso”.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 02-12-2023: Carlos Careca. Depois de muitas semanas e até mancha de sujeira no mar, a Praia dos Crush finalmente esta própria para banho, segundo boletim da Semace. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Carlos sublinhou que a obra é criada apenas com materiais recicláveis, água e a própria areia da praia. Integrante do Coletivo Nossa Iracema, ele disse que cola ou outros compostos químicos não são usados para evitar contaminar a areia e, consequentemente, o ecossistema.

O artista reforçou que Clarinha é uma obra de conscientização geral sobre o meio ambiente: “A Clarinha está aqui para pedir mais respeito. Ela está num processo de desova e espera-se que eclodam mentes saudáveis acerca de como pensar e repensar o meio ambiente. A situação está ruim e essa praia deveria ter todas as atenções do mundo”.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 02-12-2023: Carlos Careca. Depois de muitas semanas e até mancha de sujeira no mar, a Praia dos Crush finalmente esta própria para banho, segundo boletim da Semace. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Relembrando a invasão de esgoto ocorrida há um mês, Carlos contou: “Isso tudo [a faixa de areia da Praia dos Crush] ficou escuro, como se fosse a sombra de uma nuvem gigantesca passando no céu”.

“Isso prejudica banhistas, crianças. Falta um compromisso sério das pessoas que controlam nossa Cidade para fazer com que esse pedaço de praia tenha a saúde que precisa ter, para as pessoas virem para cá”, argumentou.



Atualizada às 22h18min