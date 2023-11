Hospital Peter Pan apresenta dois espaços revitalizados em evento

A associação para crianças e adolescentes com câncer renovou sua Brinquedoteca e Espaço dos Adolescentes em cerimônia com doadores

Os dois ambientes fazem parte dos 16 programas sociais que assistem pacientes em tratamento de câncer no Hospital Peter Pan, além de seus cuidadores. No evento de renovação, foram realizados agradecimentos e homenagens aos responsáveis.

De acordo com a gerente-executiva, a associação enviou o projeto “com todos os desenhos de como a gente imaginava os espaços”. O objetivo era ofertar locais mais humanizados e interativos para as crianças e adolescentes.

“A gente foi muito bem recebido (pela igreja), muito bem acolhido. Pudemos colocar as nossas necessidades e fomos prontamente atendidos”, revela Shibuya no discurso de abertura da cerimônia, realizada no auditório Aldenor Nunes Freire.

No Espaço dos Adolescentes, reparos e a substituição de móveis ofertaram aos pacientes a chance de jogarem no computador disponível e desenvolverem trabalhos capazes de estimular a convivência.

No Ceará, a Associação Peter Pan é responsável por auxiliar no cenário do câncer infantojuvenil e apresentou aos fortalezenses o Centro Pediátrico do Câncer (Hospital Peter Pan) em 2010, em parceria com o Hospital Albert Sabin.

