Tratamento do câncer será implementado em todas as regiões do Ceará, afirma Elmano

Ainda segundo o governador, a região cearense que mais apresenta casos de câncer é a do Vale do Jaguaribe. Como forma de avançar no tratamento para a localidade, foi implantado o serviço de oncologia no Hospital Regional do Vale do Jaguaribe .

“Estamos propondo um plano de tratamento do câncer em todo o Estado, inclusive nas microrregiões, para que a gente possa estar o mais próximo possível do cidadão que vai fazer o tratamento. Para se ter uma ideia, só em 2023 estão previstos 21 mil casos novos de câncer no Ceará”, afirmou Elmano de Freitas.

Em conversa semanal realizada pelas redes sociais, o governador do Ceará , Elmano de Freitas anunciou, nesta quarta-feira, 11, que o tratamento para o câncer deve ser implementado em todas as regiões do Estado. O investimento previsto é de R$ 273 milhões. Objetivo é trabalhar a regionalização da saúde nos municípios cearenses, especialmente no Interior.

Cearenses de 40 municípios serão beneficiados com a chegada do serviço de oncologia ao Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ). O atendimento especializado em câncer foi iniciado no último dia 27 de setembro. A expectativa é que, até outubro de 2024, 2.714 pacientes passem por acompanhamento na unidade.

A proposta de interiorização do serviço de oncologia já havia sido apresentada pelo governador à bancada federal durante a visita realizada, na última segunda-feira, 9, ao Hospital Universitário (Huce) localizado no campus da Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza.

“Nós vamos continuar as conversas com a bancada federal, ouvindo sugestões. É um serviço muito importante para os cearenses”, reforçou o governador.

Na ocasião da visita ao Huce, a secretária de Saúde, Tânia Mara Coelho, ressaltou o papel acadêmico do equipamento e destacou o pioneirismo do Hospital ao contar com o primeiro centro de oncologia do Ceará.

“Esse hospital não será apenas de assistência, também iremos formar muitos profissionais. É um ganho também na formação acadêmica de todos esses residentes, não só de Medicina. Equipamento completo, também será o primeiro hospital estadual com um centro de oncologia”.

De acordo com informações da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, a rede estadual conta com duas unidades que realizam cirurgias oncológicas de alta complexidade e tratamento quimioterápico em Fortaleza. São elas: Hospital Geral de Fortaleza, com serviço de Hematologia; e Hospital Infantil Albert Sabin, único serviço de oncologia pediátrica na rede pública do Ceará.