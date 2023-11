Mãe e filha de 10 anos alcançam cura contra câncer e viram inspiração em MG

As duas, que haviam sido diagnosticadas com câncer, conseguiram superar a doença e alcançar a cura. Conheça a história de Viviane e sua filha, Sophia

Crédito: Divulgação/ Hospital do Câncer de Muriaé

“Quando descobri o câncer, meu mundo virou de cabeça para baixo, mas a força que eu encontrei ao lado da minha pequena Sophia foi o que me manteve determinada", diz Viviane.

A luta contra um câncer pode ser difícil e desanimadora, mas no caso de Viviane e sua filha Sophia essa doença virou motivo de superação e resiliência. A filha, com apenas cinco anos, já havia começado seu tratamento contra a leucemia e, logo durante esse processo, sua mãe descobriu um câncer de mama.

As duas uniram forças para superar suas doenças. Moradoras da cidade de Muriaé, em Minas Gerais, cinco anos depois, vivem um momento de inspiração após a conclusão de ambos os tratamentos. Com sessões de quimioterapia, hoje, as duas se encontram curadas e viraram símbolo de superação.

"É como se o nosso elo fosse uma armadura, e juntas, não havia desafio que não pudéssemos superar”, complementou Viviane, que, apesar de estar curada, segue fazendo acompanhamento com médico periódico.

A pequena Sophia, que hoje tem 10 anos, afirmou que, assim como os médicos a ajudaram a chegar na cura de sua doença, quando crescer, quer auxiliar pessoas que irão precisar de ajuda, igual ela precisou, se tornando hematologista.

Câncer: dados sobre a doença

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é o caso que mais se repete no país entre as mulheres, segundo um estudo divulgado em 2022, com a incidência estimada de 30,1%.

