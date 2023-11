Poluição invade orla de Fortaleza em dois trechos em menos de uma semana

O mar de um dos principais pontos turísticos de Fortaleza vem sendo alvo de poluição após dois trechos da orla serem invadidos por esgoto e lixo. O cenário foi registrado na saída das galerias de águas pluviais na orla da Beira Mar e Praia de Iracema. Os casos aconteceram na “Praia dos Crush” na quarta passada e na quinta-feira, 2, no trecho ao lado do espigão do Náutico, chegando a mudar a coloração do mar na região.

Os dois episódios foram denunciados por usuários nas redes sociais nesta semana. Até o próximo domingo, 5, os dois pontos estão impróprios para banho, segundo o último boletim de Balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

A Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) informou ao O POVO que acompanha a situação com a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis). A pasta disse que o sistema de esgotamento sanitário da Capital tem a sua operação sob a responsabilidade da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).