Empresa realiza monitoramento de tampas de esgoto no Ceará

Quando os sensores apontam nível crítico de esgoto, o Centro de Operações Integradas sinaliza uma equipe para observar o poço de visita e agir para não ocasionar o extravasamento Crédito: Divulgação/ Ambental Ceará

Desde o dia 15 de setembro, a Ambiental Ceará tem realizado operação de nivelamento de poços de visita e substituição de tampas de esgoto nos 24 municípios atendidos pela empresa. Até o momento, 244 poços foram nivelados e 320 tampas de esgoto foram substituídas ou realocadas. As ações contam com o uso de sensores de comunicação em algumas estruturas, permitindo que haja o alerta quando existir risco de extravasamento do esgoto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O diretor de operações da Ambiental Ceará, Fernando Lima, menciona que esses sensores de comunicação estão acoplados nas tampas de esgoto com alarmes de diferentes níveis.