Turistas ficam presos em elevador de hotel em Fortaleza por quase duas horas

Durante o período no espaço fechado, algumas pessoas, entre elas duas adolescentes e idosos, sofreram com pânico, falta de ar, e até desmaiaram

Por causa disso, foi solicitado apoio de uma guarnição especializada em atendimento pré-hospitalar (ambulância) e do fiscal de praia, "pois ambas as equipes possuem kit de oxigenoterapia”, informou o CBMCE.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE), os agentes foram acionados meia hora depois, e os bombeiros chegaram por volta das 9h30min. Enquanto esperavam o resgate, duas adolescentes sofreram com pânico, falta de ar, e até desmaiaram no local.

Oito turistas, residentes de São Paulo, passaram mal após ficarem quase duas horas presos no elevador, na altura do 8° andar, de um hotel na Praia de Iracema, em Fortaleza . Caso aconteceu na manhã desta sexta-feira, 27, por volta das 7 horas.

Também entre as pessoas presas no elevador estavam idosos que precisaram ser socorridos com falta de ar devido ao período em que ficaram presos.



No registro feito pela corporação, aparecem outros hóspedes usando as próprias roupas para abanar os corredores do hotel, a fim de facilitarem a respiração das pessoas que passaram mal e desmaiaram.



No primeiro momento, foi acionada uma equipe de salvamento que, juntamente com um técnico da empresa responsável pela manutenção do equipamento, realizou a abertura da porta do elevador, que estava travada.



Após a retirada das vítimas e do atendimento às duas jovens, uma delas foi conduzida pelos bombeiros a uma unidade hospitalar. Os outros turistas, que sofreram efeitos da falta de ar, conseguiram manter a viagem marcada de Fortaleza para outras cidades.