Criança que estava com o pai réu por estupro é entregue à avó materna

A criança que estava sob a guarda do pai, réu por estupro do próprio menino, já está sob a guarda da avó materna, como foi determinado por decisão da 12ª Vara Criminal. A informação foi confirmada junto a pessoas próximas à mãe do garoto. A ordem judicial, anunciada no último dia 20, foi cumprida na manhã desta sexta-feira, 27. Também por ordem judicial, a mãe segue sem autorização para rever o filho, de quem não recebeu informações por mais de 110 dias. A avó agora assumirá o papel de tutora do menino, que tem 6 anos. Oficiais de justiça chegaram a requisitar arrombamento e força policial para cumprir a ordem expedida no dia 20, porque em pelo menos duas tentativas não haviam encontrado o pai para notificação no endereço informado, no bairro Dionísio Torres. Os advogados do pai disseram a criança "foi entregue voluntariamente pelo genitor, sem a expedição de mandado de busca e apreensão". A parte afirmou que recorrerá da decisão em 2ª instância "já que não houve nenhuma prova material das acusações imputadas pela genitora". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A guarda é disputada judicialmente pelo pai, coronel reformado da Polícia Militar do Ceará (PMCE), e a mãe, advogada. O garoto estava com o pai desde o dia 6 de julho deste ano, quando foi cumprido um mandado de busca e apreensão contra a mãe em Parnamirim (RN), para onde ela havia se mudado com a criança desde junho de 2021. Os advogados de defesa recorreram para que a decisão seja embargada.

LEIA | Em guerra de versões, pai réu por estupro do filho lança acusações contra a mãe; menino não é entregue à avó materna A mãe argumenta que havia deixado o Ceará respaldada por uma guarda do menino concedida pela Vara da Infância da cidade potiguar e porque havia uma medida protetiva contra o pai, expedida pela 12ª Vara Criminal de Fortaleza, para que ele se mantivesse distante do filho pela acusação de estupro. No andamento do processo, a mãe foi acusada de subtração de incapaz e desobediência à Justiça. Segundo ela, a relação com o coronel foi encerrada em dezembro de 2022 após um episódio de violência doméstica. As acusações de estupro tramitam na 12ª Vara Criminal. Os autos do processo teriam relatos da criança em áudio e vídeo sobre o suposto abuso. Os advogados do pai também divulgaram informações sobre supostas situações de maus-tratos que teriam sido praticadas pela mãe contra o menino. Ambas as defesas negam as acusações dos lados contrários. O caso ganhou repercussão nacional após a suspeita de que o pai estaria sendo favorecido nas decisões judiciais, por ter grau de parentesco com membros do Judiciário local. Por causa disso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Corregedoria Geral do Poder Judiciário do Ceará abriram procedimentos para apurar a conduta de magistrados que atuaram nos processos, que tramitam nas esferas cível e criminal. O poder familiar retirado da mãe deverá ser analisado no próximo dia 8 de novembro, em sessão da 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). O colegiado avaliará agravo contra decisão liminar tomada pelo desembargador Carlos Augusto Gomes Correia, que atua na área cível e definiu questão da área criminal — o que teria impedimento por força de lei. Ana Paula Braga, advogada da mãe, disse ao O POVO que tentará reverter a medida que ainda impede a mãe de ver ou mesmo falar com o filho por qualquer meio — nem mesmo chamada telefônica ou troca de mensagens. Depois de entregar a criança, o pai continuará tendo acesso à criança em visitações assistidas, em sábados alternados, das 9 às 18 horas. "O que é uma incongruência, afinal não há nada contra a mãe, já ele responde a processo criminal", pontuou a advogada. Nas visitas, o pai precisará ser acompanhado por um representante seu e outro pela avó, ambos os nomes informados nos autos processuais. Ainda não teria sido definida a primeira data para as visitas.