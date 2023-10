Esquenta Enem: evento proporciona momento de descontração na reta final para o exame

Fortaleza, CE, BR 23.10.26 Esquenta Enem: evento proporciona motivação extra a alunos na reta final de preparação. (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE

Em ritmo de reta final na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado nos próximos dias 5 e 12 de novembro, estudantes da rede pública estadual de ensino se reuniram no evento Esquenta Enem 2023, nesta quinta-feira, 26. A ação ocorreu no Centro de Formação e Desenvolvimento para Profissionais da Educação (FormaCE), localizado no bairro João XXIII. A programação contou com aulões, palestras e atividades lúdicas — como jogos e brincadeiras — com o intuito de proporcionar um momento de descontração para os vestibulandos e aliviar o sentimento de ansiedade predominante nos últimos dias de estudos para a prova. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Cerca de mil estudantes de 22 escolas de Fortaleza participaram da ação, que foi dividida nos turnos da manhã e da tarde. A iniciativa é uma parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), com a Fundação Demócrito Rocha (FDR).

Uma das alunas presentes nesta edição do Esquenta Enem foi Walkiria Sousa, de 17 anos. Ela, que sonha em estudar Pedagogia, prestará vestibular pela primeira vez este ano. "Quem me inspirou a escolher essa profissão foi a minha tia, que trabalha com crianças autistas, sempre gostei de me imaginar como professora. Confesso que estou um pouco nervosa para a prova, porque vai ser a primeira vez. Mas tenho estudado bastante e torcendo pra que tire uma nota boa", diz. O secretário executivo de Equidade e Direitos Humanos da Seduc, Helder Nogueira, afirma que uma série de atividades estão sendo intensificadas pela pasta ao longo destas últimas semanas para o vestibular. O objetivo, segundo ele, é fazer com que os estudantes sintam-se cada vez mais preparados para realizar o exame e ingressem no Ensino Superior com êxito. "Estamos incentivando as nossas escolas a realizarem seus respectivos aulões para o Enem, além de oficinas e concursos de redação. No Esquenta, o foco é mobilizar, motivar, engajar e preparar para o Enem nessa reta final para que eles cheguem animados e sem perder o pique", pontua o secretário. Outra estudante que esteve participando do evento foi Alane Gabriele, de 17 anos. Aluna da EEFM Dona Luíza Távora, no bairro Jardim das Oliveiras, ela conta que deseja cursar Psicologia, pensando em ajudar a família a sair da situação de vulnerabilidade social em que vive.