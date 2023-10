Aniversário da IBC: programação terá ações culturais e revitalização de espaços

Fortaleza recebe, a partir do próximo sábado, 28, uma série de atividades gratuitas de cultura e lazer, em comemoração aos 20 anos de tenda da Igreja Batista Central (IBC) na Capital. O evento acontece na sede da Igreja, no bairro Ancuri, e será aberto ao público geral.

Todo o trabalho será feito com a ajuda de voluntários, que podem contribuir com mão de obra, doação de materiais ou ajuda financeira. Os interessados em participar podem entrar em contato com a organização do evento através do perfil no Instagram @ibcfortaleza.

Os primeiros locais a receberem o projeto serão o estacionamento da IBC e a travessa Cruzeiro 2, ambas no bairro Ancuri. A ideia é renovar a pintura do chão e dos muros dos locais, atividade que deve se expandir para outras ruas da região.

Os organizadores do evento esperam que, ao todo, cerca de 1000 pessoas participem das atividades diariamente.

Aniversário conta com programação para crianças

Além das pinturas, o evento terá momentos destinados especialmente às crianças, com shows de música infantil e gospel nos três dias de evento. O primeiro deles será no dia 28, logo após os mutirões, com brincadeiras e show do grupo 3 palavrinhas na sede da IBC.

No domingo, 29, a atração será o coral infantil do projeto Geração Futuro, que participa de celebração religiosa na Igreja. No outro fim de semana, sábado, 4, as comemorações caminham para a Praia de Iracema, onde o projeto chamado de “Som e Vida” realizará batismos e apresentações musicais para encerrar os festejos.

Tenda da IBC tem prestado serviços sociais no Ancuri

A celebração realizada nesses dois fins de semana se deve aos 20 anos de chegada da tenda da IBC ao Ancuri. Em 2003, a Igreja resolveu sair da Aldeota e instalar uma estrutura aberta e acessível à população no bairro.