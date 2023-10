"Evangelizar é Preciso": Prefeitura divulga plano operacional e bloqueios de trânsito

Edição de 2022 do evento "Evangelizar É Preciso", no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS

O controle de fluxo de pessoas nos terminais e corredores de ônibus próximos ao local do evento também será realizado pela GMF. Guarda-vidas da Inspetoria de Salvamento Aquático também estarão de plantão durante o evento. Além disso, o local do evento contará com duas operações de limpeza urbana, realizadas por uma equipe de 45 garis e três fiscais. Uma ação será na manhã de sábado, das 7h40min às 12 horas, e outra das 22 às 2 horas, após o evento. Organização do trânsito e bloqueios Ao todo, 80 agentes e orientadores da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) organizarão o tráfego das 5 horas até meia-noite, com o monitoramento e coibição de estacionamento irregular. A partir das 9 horas, a avenida Historiador Raimundo Girão será bloqueada entre a avenida Rui Barbosa e a rua Ildefonso Albano. Essa interdição pode ser ampliada para o trecho entre a avenida Barão de Studart e a Ildefonso Albano. Para os motoristas que utilizam a avenida Historiador Raimundo Girão, no sentido Centro, a opção de desvio é entrar à esquerda na avenida Rui Barbosa, à direita na Deputado Moreira da Rocha e depois seguir pela avenida Dom Manuel. Caso haja alguma alteração no trecho bloqueado, os condutores devem dobrar à esquerda na avenida Barão de Studart, à direita na Deputado Moreira da Rocha e seguir pela Dom Manuel. Os motoristas que vão no sentido Mucuripe devem dobrar à direita na Ildefonso Albano e depois à esquerda na Monsenhor Tabosa.

No mesmo horário, as ruas Barão de Aracati, Carlos Vasconcelos e Monsenhor Bruno também ficarão interditadas no cruzamento com a avenida Monsenhor Tabosa. Os condutores que utilizam os trechos são orientados a utilizar ruas e avenidas alternativas, como Pereira Filgueiras e Santos Dumont (sentido oeste/leste) e Tenente Benévolo e Costa Barros (sentido leste/oeste).

Reforço nas frotas de ônibus Algumas frotas de ônibus da Capital serão reforçadas devido ao evento. Além das 15 linhas que circulam no entorno do local do evento, 25 veículos extras serão disponibilizados a partir das 12 horas.

Os ônibus farão viagens expressas saindo dos sete terminais para o Aterro da Praia de Iracema. Serão cinco veículos no Antônio Bezerra, dois no Conjunto Ceará, dois no Lagoa, cinco na Parangaba, cinco no Siqueira, três na Messejana e três no Papicu.



Linha 930 – Antônio Bezerra/Aterro da Praia de Iracema

Linha 931 – Parangaba/Aterro da Praia de Iracema

Linha 933 – Lagoa/Aterro da Praia de Iracema

Linha 935 – Messejana/Aterro da Praia de Iracema

Linha 936 – Conjunto Ceará/Aterro da Praia de Iracema

Linha 937 – Papicu/Aterro da Praia de Iracema

Linha 938 – Siqueira/Aterro da Praia de Iracema

Atuação dos ambulantes no evento Ambulantes atuarão de forma fixa ou itinerante entre as ruas João Cordeiro e Monsenhor Bruno, espaço designado pela Prefeitura de Fortaleza, com a venda de alimentos, bebidas e artigos religiosos. No total, serão 640 ambulantes, sendo 80 permanentes, que têm autorização para trabalharem na área, independente do evento. Outros 80 empreendedores foram sorteados do banco de dados de ambulantes da Secretaria Executiva Regional 2. Cada um dos ambulantes fixos, entre os permanentes e sorteados, indicou três ambulantes, totalizando 480 comerciantes itinerantes.