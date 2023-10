Fortaleza terá bloqueios de trânsito e reforço do policiamento para eventos deste sábado

Essa interdição poderá ser ampliada para o trecho compreendido entre a avenida Barão de Studart e a rua Ildefonso Albano, de acordo com o fluxo de pessoas no local do evento. Vias transversais como as ruas Barão de Aracati, Carlos Vasconcelos e Monsenhor Bruno também ficarão bloqueadas no cruzamento com a avenida Monsenhor Tabosa. A previsão de que as vias sejam liberadas neste ponto da cidade é às 23 horas do sábado.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), a operação voltada para o "Evangelizar é preciso" contará com 80 agentes e começa às 5 horas, com a proibição de estacionamento nas vias perpendiculares ao Aterro da Praia de Iracema, onde o festival religioso será realizado. Os bloqueios começam às 9 horas na avenida Historiador Raimundo Girão, entre a avenida Rui Barbosa e a rua Ildefonso Albano.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que para a segurança do evento serão empregados cerca de 80 policiais militares do efetivo lotado no Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), Regimento de Polícia Montada (RPMont) e Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), os quais atuarão em Pontos-Base de Visibilidade (PBs), viaturas e motocicletas.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que reforçará a frota de ônibus em virtude da realização do evento religioso. Além das 15 linhas que já circulam aos sábados no entorno do evento, 25 veículos extras serão disponibilizados à população a partir de meio-dia. Os ônibus adicionais estarão distribuídos nos terminais de integração e farão viagens expressas saindo dos sete terminais para o aterro da Praia de Iracema.

Serão cinco veículos coletivos a mairs no Terminal do Antônio Bezerra, dois no Conjunto Ceará, dois no Lagoa, cinco na Parangaba, cinco no Siqueira, três na Messejana e três no Papicu.

Transmissão do jogo

No período da tarde, a AMC informa que montará um planejamento para acompanhar as transmissões do jogo do Fortaleza, que ocorrerá em pontos descentralizados da Cidade, como o anfiteatro do Parque do Cocó e o Parque Rachel de Queiroz.

“Neste caso, vamos monitorar os pontos em que o trânsito pode se complicar em toda a cidade por meio de câmeras de videomonitoramento e também pelo trabalho das nossas viaturas, que estarão rodando. Não há previsão de bloqueios de vias por conta da transmissão do jogo. O encerramento da operação depende de algumas variáveis, inclusive do resultado da partida”, afirma Wellington Cartaxo, gerente de operação e fiscalização da AMC.