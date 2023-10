Acordo do Ceará com Governo Federal destinará R$ 1,8 milhão a cozinhas solidárias

Expectativa com o repasse é que a oferta de refeições no Ceará aumente de quase 80 mil refeições distribuídas todo dia para a marca de 100 mil

O Ceará e o Governo Federal assinaram nesta sexta-feira, 27, termo de compromisso relativo ao Programa de Aquisição de Alimentos e Cozinhas Solidárias. O intuito é destinar R$ 1,845 milhão para a aquisição de alimentos que serão destinados exclusivamente ao abastecimento das cozinhas solidárias no Estado.

Incluídas no Programa Ceará Sem Fome, as cozinhas solidárias são voltadas a pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social para combater a fome e a insegurança alimentar. Atualmente, são mais de 800 equipamentos em funcionamento em todo o Estado, com quase 80 mil refeições distribuídas por dia.

Por dia, cada Cozinha Solidária distribui 100 refeições. De acordo com o Governo do Ceará, com o auxílio dos novos recursos, a meta do Programa é expandir a entrega de refeições em todo o Estado para 100 mil por dia.