"Evangelizar é Preciso": padre Reginaldo Manzotti diz que mensagem principal será pela paz

O evento ‘Evangelizar é Preciso’ chega a sua 16ª Edição, neste ano, com a presença do padre Reginaldo Manzotti, no Aterro da Praia de Iracema, no próximo sábado, 28. O religioso participou de coletiva de imprensa, nesta quinta-feira, 26, na sede da Faculdade Católica do Ceará, para lançar o evento católico, considerado o maior do Brasil. O padre ressaltou que a grande mensagem deste ano é pela paz.

A programação começa ao meio-dia com a Consagração à Nossa Senhora. Em seguida acontecerão shows de Danilo Dyba e da dupla Ana Clara e Ítalo. Pontualmente às 15 horas, Reginaldo Manzotti rezará o Terço das Santas Chagas. A missa está programada para às 17 horas, seguida pela adoração ao Santíssimo Sacramento e pelo show do padre, com o lançamento da música “Quem ama supera”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É sempre motivo de muita alegria saber que todos os anos as pessoas vão ao ‘Evangelizar é preciso’ se reabastecer de fé em Deus. Todos os dias eu estou nas casas falando pela rádio, pelas redes sociais, então sou companheiro do momento em que as pessoas estão lavando louça, lavando roupa, quando vão carpir. É um encontro anual de quem têm laços de amor e espiritualidade. Estar aqui é como ver uma parte da minha família. Eu me sinto - e sou, porque fui homenageado - como cearense e fortalezense”, disse Manzoti, durante a coletiva.