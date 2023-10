Restaurantes da UFC em Fortaleza voltam a oferecer suco para os estudantes

O item havia sido removido do cardápio da universidade no segundo semestre de 2022 e retorna com proposta de sustentabilidade

Os sucos naturais voltarão a ser oferecidos nos restaurantes da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza, no próximo dia 8 de novembro. O item não compunha os cardápios de almoço e jantar desde o segundo semestre do ano passado, quando foi substituído em contrato pela oferta de iogurte no café da manhã.

O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira, 25, em vídeo publicado no perfil da UFC no Instagram. Também através das redes sociais, o reitor da UFC, Custódio Almeida, comemorou a volta do suco e disse que o custo foi incluído no contrato com a empresa que presta serviços de alimentação à Universidade.