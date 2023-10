Novas sinalizações de filas prioritárias são instaladas nos terminais de ônibus de Fortaleza

Nova sinalização nas filas prioritárias dos terminais de onibus de Fortaleza Crédito: Samuel Setubal

Os terminais de Messejana, Parangaba e Papicu já estão com a nova sinalização. Na manhã desta terça-feira, 24, Lucilene Rodrigues e a filha, Mariane Rodrigues, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), estavam no terminal do Papicu e usaram a fila prioritária. Para Lucilene, a sinalização é importante principalmente porque as duas dependem dos ônibus para se deslocarem até os acompanhamentos da jovem. Porém, ela relata que, muitas vezes, a fila prioritária não é respeitada.

“A minha filha é autista, e a gente tem a prioridade de estar entrando na frente, mas muita gente não respeita. Quando eu chego aqui, tem mais jovens [fora do grupo prioritário] do que idosos. A gente precisa de organização, mas as placas são ótimas”, afirma. Em julho deste ano, o uso do cordão de girassol foi oficializado como símbolo de identificação para pessoas com deficiências ocultas, que podem não ser percebidas de forma imediata. O item é opcional e não retira a necessidade de apresentação de documentos comprobatórios, caso solicitado. Alguns passageiros não perceberam as sinalizações, mas consideraram a mudança boa. Além de sinalizar os grupos prioritários, as novas placas têm os números dos ônibus para indicar a linha e a fila correta.

No terminal da Parangaba, as sinalizações foram implantadas em todas as linhas dos coletivos, mas algumas pessoas também não notaram as novas placas. Adelaide Oliveira, de 71 anos, estava na fila prioritária e elogiou a indicação das linhas dos ônibus em cada placa.

Aldenora Lopes, de 66 anos, destacou a importância da medida, mas também comentou que, em alguns casos, o atendimento prioritário não é respeitado e nem os assentos nos ônibus são cedidos. Respeito a prioridades no transporte público de Fortaleza Em agosto deste ano, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) lançou campanha para preservar os direitos das pessoas com prioridade nos ônibus, intitulada “Respeito no Transporte”. Durante uma das ações, agentes da empresa conversaram com usuários e trabalhadores do Terminal do Papicu sobre práticas para tornar as viagens mais inclusivas, como o respeito ao assento e às filas prioritárias.