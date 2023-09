Catracas duplas foram retiradas dos ônibus de Fortaleza, diz Etufor

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) afirma que todas as catracas duplas foram retiradas dos ônibus da Capital. A retirada das catracas duplas dos transportes públicos que circulam em Fortaleza foi anunciada pelo prefeito José Sarto (PDT), no último dia 6 de setembro. O prazo para a remoção dos equipamentos era de 20 dias a partir do anúncio, sendo encerrado nesta terça-feira, 26.

As catracas tinham como objetivo proporcionar segurança aos passageiros e evitar que os usuários as pulassem sem efetuar o pagamento da passagem. No entanto, houve uma série de reclamações dos passageiros sobre o desconforto ao atravessá-las e da falta de acessibilidade para pessoas com deficiência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Usuários de transporte público de Fortaleza ouvidos pelo O POVO nesta terça-feira, 26, relataram não terem visto mais ônibus com catracas duplas em circulação nos terminais e pontos espalhados pela Capital.