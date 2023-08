Campanha sobre respeito a prioridades no transporte público chega aos terminais de Fortaleza

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) deu início na manhã desta terça-feira, 22, a uma campanha para preservar os direitos de pessoas com prioridade nos coletivos. O movimento, intitulado “Respeito no Transporte”, levou agentes da empresa para conversar com usuários e trabalhadores do terminal do Papicu sobre práticas que podem tornar as viagens mais seguras e inclusivas.

Entre os direitos destacados estão as já conhecidas cadeiras amarelas, reservadas para o uso preferencial de idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo e mobilidade reduzida. Para contribuir com o uso correto das vagas, agentes da Etufor também reforçaram a importância do respeito às filas prioritárias, que garantem a esses usuários o direito de subir primeiro nos ônibus em terminais e preencher os assentos que lhes são de direito.