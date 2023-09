Projeto para compra de ônibus 100% elétricos é encaminhado à Câmara de Fortaleza

A medida também visa reduzir os gastos com a frota, pois a estimativa é de que o Custo Total de Propriedade seja 10% menor ao longo de um período de dez anos.

Segundo divulgado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), a modalidade é menos prejudicial ao meio ambiente, com uso de fontes renováveis de energia e menor emissão de gases poluentes.

Um Projeto de Lei (PL) para a compra de ônibus 100% elétricos foi enviado na última quarta-feira, 6, à Câmara Municipal de Fortaleza . No texto, o prefeito José Sarto (PDT) pede autorização para empréstimo de R$ 50 milhões junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), valor que seria utilizado na aquisição de 19 veículos para a Capital.

Caso o projeto seja aprovado, os primeiros ônibus 100% elétricos de Fortaleza serão destinados às linhas 026 – Antônio Bezerra/Messejana e 222 – Antônio Bezerra/Papicu/Antônio Sales.

Com a implementação, a PMF planeja reduzir anualmente cerca de 3.600 toneladas de dióxido carbônico (CO2) e 15 toneladas de óxido de nitrogênio (NOx).

Elaborada pela Coordenadoria de Mobilidade Urbana da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), a medida ainda precisará ser aprovada nas comissões de Constituição e Justiça (CCJ), de Orçamento, Fiscalização e Administração Pública (Cofap), e de Política Urbana e Meio Ambiente (CPUMA).

Medida já foi adotada em outras capitais

Segundo a E-Bus Radar, plataforma que monitora os ônibus elétricos nas Américas do Sul e Central, o Brasil possui 394 veículos nessa modalidade, com a maioria circulando nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

O destaque vai para São Paulo, com 219 carros na Capital e 96 na Região Metropolitana. No Nordeste, Fortaleza seria o segundo local a adotar os ônibus elétricos, que já circulam em Salvador e Região Metropolitana, além de a segunda maior frota do País para uma única cidade.