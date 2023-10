Pela primeira vez em quase dois meses, as praias do setor Oeste de Fortaleza — que corresponde às praias da Leste Oeste, Pirambu, Colônia e Barra do Ceará — estão com mais de quatro trechos próprios para banho. A informação é do boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) divulgado nesta sexta-feira, 20.

Ao todo, a Capital conta com 24 trechos da orla adequados para o lazer dos banhistas. Veja como estão as divisões por setor.

Setor Leste

O setor leste, que contempla as praias do Futuro, Abreulândia, Sabiaguaba e Titanzinho, está com 12 trechos próprios para banho. A Praia do Futuro está com todos os trechos próprios para banho, desde a Praia do Caça e Pesca, nas proximidades da rua Germiniano Jurema, até o trecho localizado na altura da rua Ismael Pordeus.