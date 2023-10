UFC: Brincar para Crescer oferece manhã de atividades gratuitas para crianças

A iniciativa é aberta ao público e integra o calendário acadêmico da Universidade, acontecendo sempre no terceiro sábado do mês de outubro

Dia de Brincar: Brinquedoteca da UFC realiza ação em alusão ao dia das crianças

Neste sábado, 21, a brinquedoteca da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará (Faced/UFC), no bairro Benfica, em Fortaleza, realiza mais uma edição do evento Brincar para Crescer, em alusão ao mês das Crianças. A ação acontece das 9h às 12 horas, é aberta ao público e com foco em crianças de 0 a 12 anos.

A iniciativa integra o calendário acadêmico da Universidade, acontecendo sempre no terceiro sábado do mês de outubro e a única orientação é levar lanche e água para as crianças, já que a diversão fica por conta da organização do evento.