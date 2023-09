Aeroporto de Fortaleza é o único dos grandes hubs do País com queda de movimentação

O equipamento registrou 471.977 passageiros em agosto deste ano, ante os 497.937 no período no ano passado, o que representa uma queda de 5,21%

O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, foi o único dentre dos 11 aeroportos mais movimentados do Brasil a ter queda no número de passageiros em agosto de 2023 na comparação com o mesmo período de 2022.

De acordo com números divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o equipamento da capital cearense registrou 471.977 passageiros no oitavo mês deste ano, ante os 497.937 em agosto do ano passado, o que representa uma queda de 5,21%.

Os números vão na contramão do que tem sido registrado em outros aeroportos do Brasil, j, anacá que agosto trouxe os melhores resultados no mercado doméstico para o mês desde 2000. No período, foram movimentados 8,2 milhões de passageiros no mercado doméstico e 1,8 milhão no nacional.