IJF realiza ações preventivas frente ao aumento de 13% do número de crianças internadas

Dentre as ações esteve a visita de mascotes dos clubes cearenses, que levaram alegria para as crianças

Quedas são os principais motivos que levaram as crianças a serem acolhidas no instituto entre janeiro e junho de 2023. Foram 3254 atendimentos desse tipo, contra 2871 registrados no primeiro semestre do ano passado. No comparativo entre as duas faixas temporais, o aumento foi de 13%.

De acordo com dados disponibilizados pela entidade de saúde, o primeiro semestre deste ano registrou o acolhimento de 8298 crianças que se enquadram nessa faixa etária. No ano passado, foram 7296 acolhimentos desse porte, dentro desse mesmo período de tempo analisado.

Foram listados ainda como motivos: corpo estranho (856), intoxicação exógena (388), queimadura/exposição à eletricidade (333), acidentes com bicicleta (192), acidentes com motocicletas (181), acidente com pedestre (141) e acidente automobilístico (32).

Para reduzir o índice de acidentes com crianças, o IJF tem realizado nesta semana uma série de ações educativas, como apresentações artísticas, distribuição de brindes e a visita de mascotes dos times cearenses ao local, que ocorreu hoje. Além dos personagens como o Vovô, do Ceará, o Leão, do Fortaleza, e o Tubarão, do Ferroviário, a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) também esteve no instituto.

"Muitas dessas crianças são vitimas de trânsito, então a gente (agentes) veio pra deixar a mensagem, trazendo a importância da faixa de pedestre, do sinal, do semáforo, a importância do uso adequado do cinto de segurança, pra alertar os pais que não pode dirigir usando celular. Então a gente vem trabalhar isso", diz Fatima Evangelista, agente de trânsito e psicóloga da AMC.

Raquel Pessoa, que integra a diretoria técnica do IJF, também destacou a importância dos pais e responsáveis serem orientados: "Crianças precisam estar sob supervisão de adultos. Elas são curiosas, elas querem aprender, elas querem fazer, elas querem ter certeza que elas podem, mas não têm noção do perigo".