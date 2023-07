Mais de 8 mil pessoas foram atendidas por quedas no IJF em 2023

Somente entre janeiro e junho de 2023, 8.893 pessoas foram atendidas com lesões e fraturas motivadas por quedas no Instituto José Frota (IJF), em Fortaleza. A quantidade representa um aumento de 18,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em 2023, mês com maior número de atendimentos por quedas, até então, foi maio, quando 1.607 pessoas passaram pelo hospital com lesões e fraturas provocadas por quedas. A maior parte das fraturas registradas acontece nas regiões dos punhos e do fêmur.

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), as principais causas de quedas no ambiente doméstico são piso escorregadio ou esburacados, vãos e buracos, escadas e rampas escorregadias e sem corrimão, locais escuros e subir em objetos inadequados para alcançar algo, entre outras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre pessoas idosas, as quedas podem ter um impacto ainda maior, devido a comorbidades como osteoporose, hipertensão e diabetes. Conforme a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), pesquisas apontam que entre 30% a 60% da população maior de 65 anos cai anualmente.

Dentre essas ocorrências, metade são quedas múltiplas e entre 40% e 60% resultam em lesões, 5% a 6%, em injúrias graves e 5%, em fraturas. Além de ferimentos e fraturas, quedas também podem levar a óbito e são responsáveis por 70% das mortes acidentais em pessoas com mais de 75 anos, segundo a SBGG.

Para a prevenção de acidentes como esses, o IJF recomenda retirar tapetes e móveis baixos de locais de circulação, manter os ambientes bem iluminados e ter paciência na hora de levantar estando deitado ou sentado. Além disso, banheiros devem ter, preferencialmente, barras de apoio e piso antiderrapante.