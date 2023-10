Confira programação infantil gratuita em Fortaleza no feriado de 12 de outubro

"Temos acompanhado com entusiasmo o crescimento do comércio, que está cada dia mais aquecido, e justamente por isso a nossa expectativa é a melhor possível”, reforça a entidade, em nota.

Além do feriado dedicado à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, o dia 12 de outubro também é reconhecido pelas comemorações ao Dia das Crianças . Por conta disso, diversos shoppings, lojas e equipamentos culturais de Fortaleza vão manter o funcionamento normal. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), trata-se de uma ótima oportunidade para quem deixou para comprar o presente das crianças para a última hora.

O Centro Fashion de Fortaleza deve abrir normalmente. Todas as lojas, boxes, quiosques e serviços terão seu funcionamento normal, das 9 às 19 horas.

Shoppings

Já as lojas dos shoppings centers, segundo a CDL, vão funcionar normalmente, das 10 às 22 horas.

No North Shopping Fortaleza, as lojas e quiosques estarão abertos das 10 às 22 horas. A Praça de Alimentação funcionará no mesmo horário. O Coco Bambu abre das 11h30 às 23 horas. Já o Super Lagoa abrirá suas portas das 7 às 22 horas. Se você é membro da Smartfit, fique atento, pois a academia funcionará das 8 às 17 horas. A Clínica Sim estará disponível das 8 às 13 horas, enquanto as Loterias Santiago e a Prevtop permanecerão fechadas.

No Via Sul Shopping, as lojas e quiosques funcionarão das 10 às 22h horas, assim como a Praça de Alimentação. A Clínica Sim e a Caixa permanecerão fechadas. A Selfit abrirá das 8 às 18 horas, e o cinema estará em funcionamento de acordo com a programação.

No North Shopping Jóquei, o cinema estará aberto das 13h15 às 22h15. A Vacinart funcionará das 10 às 20 horas, e a Santamed estará disponível das 7 às 21 horas. A Lotérica estará fechada, mas para os amantes de jogos, o Game Station abrirá das 10 às 22 horas. Outras atrações, como Vila Trampolim, Gerardo Bastos, Kart e Lava Jato, estarão disponíveis das 10 às 22 horas. O Centro de Idiomas permanecerá fechado nos dias 12 e 13 de outubro.

O Shopping Giga Mall mantém o horário de funcionamento normal, com lojas e quiosques abertoas das 9 às 19 horas. No local acontecerá o "Giga Diversão", das 15 àS 18 horas, no Espaço Giga, localizado no piso 1, com uma programação especial para as crianças, incluindo oficina de pintura facial e brincadeiras interativas. A praça de alimentação funcionará das 10 às 20 horas.