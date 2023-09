IFCE oferta mais de 500 vagas para cursos técnicos em Fortaleza e Caucaia; veja lista

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) vai ofertar 560 vagas para cursos técnicos em Fortaleza e Caucaia para o semestre de 2024.1. As inscrições para a prova de seleção começam nesta segunda-feira, 2, e prosseguem até o dia 22 de outubro, um domingo. O vestibular está previsto para o dia 26 de novembro. O IFCE é uma instituição pública, portanto, não há cobrança de mensalidades nos cursos. Eles são gratuitos.

Assim como outras instituições de ensino públicas, o IFCE reserva parte das vagas para alunos cotistas. 50% das vagas ofertadas são destinadas a alunos egressos de escola pública. Dentro desse percentual, ainda existe reserva para candidatos de baixa renda — renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita — e para pessoas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas e pessoas com deficiência.

Vale lembrar que o IFCE está com uma outra seleção aberta, que oferece mais de quatro mil vagas para cursos técnicos em mais de 31 cidades. As inscrições, para esse outro processo, seguem até o dia 8 de outubro.

Veja as vagas disponíveis:

Campus Fortaleza:

Técnico Integrado em Edificações - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 35 vagas;

Técnico Integrado em Eletrotécnica - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 35 vagas;

Técnico Integrado em Informática - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 35 vagas;

Técnico Integrado em Mecânica Industrial - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 35 vagas;

Técnico Integrado em Química - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 35 vagas;

Técnico Integrado em Telecomunicações - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 35 vagas;

Técnico Subsequente em Edificações - Presencial Noturno - 30 vagas;

Técnico Subsequente em Eletrotécnica - Presencial Noturno - 30 vagas;

Técnico Subsequente em Instrumento Musical - Presencial Matutino - 30 vagas;

Técnico Subsequente em Manutenção Automotiva - Presencial Noturno - 35 vagas;

Técnico Subsequente em Mecânica Industrial - Presencial Noturno - 30 vagas;

Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho - Presencial Noturno - 35 vagas.

Campus Caucaia:

Técnico Integrado em Eletroeletrônica - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 40 vagas;

Técnico Integrado em Metalurgia - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 40 vagas;

Técnico Integrado em Química - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 40 vagas;

Técnico Integrado em Segurança do Trabalho (Integral (Matutino e Vespertino) - 40 vagas.

Serviço

Inscrições: Site da Funetec

Data: Das 15 horas do 2 de outubro às 23h59min do dia 22 de outubro

Documentos necessários: Cadastro de Pessoa Física (CPF) próprio e documentação oficial de identificação, com foto e assinatura

Taxa de inscrição: R$ 50 (o pagamento deverá ser feito por meio de boleto bancário ou código QR Pix emitido no site de inscrição)

Isenção: Pedido pode ser feito entre os dias 2 e 9 de outubro, também pelo site da Funetec.

Mais informações: Cronograma completo, conteúdos programáticos, procedimentos para o dia de aplicação da prova e outros detalhes estão disponíveis no edital da seleção