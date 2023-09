Projeto Microparques Urbanos disputa primeiro lugar em competição na Coreia do Sul

A iniciativa surgiu de uma política de interação social e valorização de espaços verdes da Capital. De acordo com a titular da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (Seuma), Luciana Lobo, os parques são como pequenos oásis urbanos.

A votação, que segue até o dia 15 de outubro, acontece por meio do site oficial da competição . O resultado final será divulgado no dia 25 de outubro na Coreia do Sul. O projeto é o único da América do Sul selecionado para competir pelo prêmio.

Eleito um dos dez melhores projetos sustentáveis do mundo, o projeto Microparques Urbanos, de iniciativa da Prefeitura de Fortaleza , concorre agora ao 1º lugar do Seoul Design Award for Sustainable Daily Life 2023, promovida pela Seoul Design Foundation e pelo Governo de Seoul, na Coreia do Sul.



“Estão transformando áreas degradadas da Cidade com a beleza do verde das plantas, brinquedos naturalizados e um projeto paisagístico que contribui para a melhora do nosso microclima e cria uma total sintonia entre o meio ambiente e o meio construído”, explica a gestora.



Atualmente existem três microparques urbanos, que se localizam nos bairros Parque Manibura, Barra do Ceará e Conjunto Ceará I. Até agosto de 2024, outros 29 empreendimentos do tipo devem ser implantados em diversos bairros da Cidade, sendo adaptados de acordo com a demanda da comunidade beneficiada.

