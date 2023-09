Bazar solidário terá parte dos lucros destinados ao Sopai

O bazar é uma comemoração de aniversário do espaço multicultural Baobarte, empresa que organiza e sedia o evento. Desde o ano passado, o empreendimento tem firmado uma parceria com o hospital, que recebe brinquedos para distribuir no Dia das Crianças.

A Sociedade de Assistência e Proteção à Infância de Fortaleza (Sopai), único hospital filantrópico infantil de Fortaleza , receberá parte do dinheiro angariado em um bazar solidário , que ocorre nos meses de setembro e outubro, na Capital. O evento arrecada anualmente brinquedos para as crianças da instituição e, desta vez, parte dos lucros serão destinados à instituição. A unidade foi atingida por um incêndio nessa segunda-feira, 25.

“Em setembro, mês que fazemos aniversário, atendemos algumas instituições. O Sopai é uma delas, todo ano fazemos a arrecadação dos brinquedos através de um bazar e de doações do público da loja. Muitas vezes, nossa corrente do bem consegue só em doação a quantidade de brinquedos necessária, e o dinheiro não é usado para a compra do mesmo e sim revertido como doação para o hospital”, afirma um dos sócios da Baobarte, Bruno Mendes.

O bazar começou no último dia 18 de setembro e vai até a semana do Dia das Crianças ou até quando durar o estoque, com produtos em decoração, arte, vestuário, bijouterias, bolsas, dentre outros itens. As peças são vendidas a partir de R$ 25 e podem ter até 70% de desconto.

Hospital segue atendendo normalmente

Em nota veiculada nas redes sociais, o Sopai reforçou que ninguém ficou ferido no incêndio. Ainda na publicação, o Sopai afirma que os danos não afetaram os serviços prestados e que o local do incêndio passou por limpeza e reparos.

Além do bazar, o hospital também recebe doações diretas da população, que podem ser itens de alimentação, fraldas ou doações em dinheiro. Para contribuir, basta entrar em contato com o Sopai pelo telefone (85) 99143 1050.

Serviço

Bazar de aniversário Baobarte



Onde: Espaço multicultural Baobarte (rua Pereira Valente, 1569 - Varjota)

Quando: De terça a sábado, das 10 às 18 horas