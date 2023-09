Mestrado em Meio Ambiente: IFCE vai criar seu primeiro programa de pós-graduação no Cariri

O investimento faz parte de uma iniciativa da instituição que busca ampliar a oferta de cursos de pós-graduação no interior do Estado

Aprovado em agosto, o campus de Juazeiro do Norte do Instituto Federal do Ceará (IFCE) receberá um programa de mestrado em meio ambiente. Esse será o primeiro programa de pós-graduação do IFCE na região do Cariri.

O investimento faz parte de uma iniciativa da instituição que busca ampliar a oferta de cursos de pós-graduação no interior do Estado. Ao todo, 18 vagas serão ofertadas, e a expectativa é de que a primeira turma inicie as atividades no semestre de 2024.1.

“No âmbito da pós-graduação no Ceará, o que a gente evidencia hoje é que os programas estão concentrados em Fortaleza”, destaca Antônio Ribeiro, professor da área de geotecnia do IFCE Juazeiro do Norte.