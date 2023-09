IFCE divulga edital para seleção de 4 mil vagas na RMF e no Interior

Um edital lançado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) abriu seleção para quatro mil vagas de estudo em cursos técnicos, espalhados por 31 unidades em todo o estado. O processo seletivo será realizado de 15/9 a 08/10 e estará disponível exclusivamente na internet, por meio de um formulário eletrônico — será levado em conta as notas constantes no histórico escolar dos participantes.



A seleção engloba áreas como Administração, Agropecuária, Edificações, Eletrônica e Eletrotécnica. Além disso, o edital contempla as três modalidades de oferta de cursos técnicos do IFCE – integrado, subsequente e concomitante.



Estão aptos para participar da seleção os campus de Acaraú, Acopiara, Aracati, Baturité, Boa Viagem, Camocim, Canindé, Caucaia, Cedro, Crateús, Crato, Guaramiranga, Horizonte, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Jaguaruana, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Mombaça, Paracuru, Pecém, Quixadá, Sobral, Tabuleiro do Norte, Tauá, Tianguá, Ubajara e Umirim.