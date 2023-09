Fortaleza lança postos de saúde itinerantes e triciclos para entrega de remédios

Fortaleza receberá seis caminhões adaptados para atuarem como postos de saúde itinerantes nas comunidades. Três dos postos móveis já iniciam suas atividades em outubro, nos bairros Conjunto Ceará, Álvaro Weyne e Lagoa Redonda, conforme anúncio da Prefeitura na manhã desta terça-feira, 26. Já no caso dos demais, o prazo é o até o fim do ano. A ação faz parte do programa “Vem Saúde”, que também engloba a ampliação da frota de triciclos elétricos para a entrega de medicamentos nas residências.

Das seis unidades itinerantes, duas são de grande porte (75 m²) e quatro são de médio porte (45 m²). As maiores contam com quatro consultórios para atendimento médico e de enfermagem, com capacidade para três equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF). Já as médias são equipadas com dois consultórios clínicos e um consultório odontológico.