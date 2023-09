Dia Nacional do Surdo: comunidade faz passeata em Fortaleza para cobrar inclusão

A diretora do Ices, Carla Alves, afirmou que o evento é realizado anualmente e reúne pessoas de diversas regiões do Ceará.

Em comemoração ao Dia Nacional do Surdo , celebrado anualmente no dia 26 de setembro, o Instituto Cearense de Educação de Surdos (Ices), em parceria com outras instituições, realizou, na manhã desta terça-feira, uma passeata em Fortaleza. A concentração de manifestantes se iniciou na Praça Luíza Távora, no bairro Aldeota, e o trajeto teve como destino final a sede do Instituto, na avenida Raul Barbosa. A marcha teve como objetivo destacar a presença da comunidade surda na sociedade e, ao mesmo tempo, cobrar políticas de acessibilidade e inclusão.

“A gente chama toda a comunidade surda do Ceará, porque tem muita gente do Interior também. Está sendo pela primeira vez na Praça Luíza Távora, e é uma alusão a esse dia que é bastante histórico sobre as lutas do movimento surdo, tanto as conquistas como o que a gente ainda tem que dar o gás pela frente para conseguir”, disse.

A iniciativa faz parte do Setembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre acessibilidade e comemoração das conquistas obtidas pela luta da comunidade.



O professor de Libras no Creaece, Pedro Vieira, reforça que ainda há barreiras na comunicação para pessoas surdas em diversos lugares, como em hospitais, bancos e delegacias.

“Todos esses locais deveriam ter acessibilidade em Libras para melhorar a comunicação entre os ouvintes e as pessoas surdas, porque, hoje, ainda temos muitas limitações no que diz respeito à comunicação”, ressaltou, com apoio do intérprete de Libras Fernando Melo.

A dificuldade no acesso das pessoas surdas a serviços públicos também é recorrente, de acordo com o professor de Libras do Ices e do Creaece, Alexandre Rocha.

“É uma questão de políticas públicas. Precisamos que o Estado crie concursos públicos para inserir intérpretes nos órgãos públicos. Ainda não temos intérpretes em todos os lugares para proporcionar acessibilidade e direitos iguais às pessoas surdas”, declarou Alexandre, com apoio do intérprete Fernando Melo.