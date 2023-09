50 jovens vão receber bolsa de R$ 400 no Juventude Digital na Prática; veja lista

No total, 162 pessoas participaram do processo seletivo

A lista com os 50 selecionados para a segunda edição do programa Juventude Digital na Prática foi divulgada na última quinta-feira, 21. Os selecionados vão receber uma bolsa de R$ 400, durante dois meses, para desenvolver projetos relacionados à tecnologia. No total, 162 pessoas participaram do processo seletivo.

O JD busca qualificar jovens, entre 15 e 29 anos, para o mercado de trabalho de tecnologia. O programa foi criado em outubro de 2021 e já capacitou cerca de 25 mil alunos, além da realização de mais de 100 eventos, oficinas e cursos.