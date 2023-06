Falhas em linha da Via Mobilidade paralisa operação de trem em SP

Usuários dos trens da Linha 9 - Esmeralda, operada pela concessionária Via Mobilidade, enfrentam mais um dia de falhas. Desde o início da manhã de hoje (30), às 6h19, uma falha no sistema de energia impede a circulação entre as estações Bruno Covas-Mendes/Vila Natal e Jurubatuba.

De acordo com a Via Mobilidade, técnicos atuam para identificar a causa e restabelecer o sistema. Quarenta ônibus da operação Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) foram colocados em circulação para atender a demanda, sendo cinco de Bruno Covas-Mendes/Vila Natal a Jurubatuba e 15 no sentido inverso.

Entre as estações Jurubatuba e Osasco, a operação segue normalizada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Histórico de falhas

A operação da Via Mobilidade vem sendo questionada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP). No último sábado (24), houve o descarrilamento de um trem da Linha 5-Lilás, nas proximidades da Estação Santo Amaro, na zona sul de São Paulo.

O MPSP abriu procedimento para apurar o caso. O promotor de Justiça André Pascoal, da Promotoria do Patrimônio Público e Social da Capital, é responsável pela apuração.

A empresa disse que está à disposição para contribuir com os esclarecimentos sobre a ocorrência desse sábado, cujas causas estão sendo investigadas.