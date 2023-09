Aplicativo cearense de mobilidade paga passageiros para andar de carro

A Vyse, startup cearense de mobilidade, lançou um programa de fidelização que promete benefícios em dinheiro para os clientes. O app oferece viagens seguras e econômicos em carros ou motos, com operação semelhante a de outros aplicativos de transporte, mas com a vantagem do ganho por indicação.

O programa Indique e Ganhe funciona de forma simples: ao baixar o aplicativo da Vyse, basta se cadastrar e compartilhar seu código de indicação com os amigos. A cada amigo cadastrado com o código, o usuário ganha um percentual sobre o valor das viagens deles.

Além disso, é possível indicar quantos amigos quiser e acumular créditos, trocar os ganhos por corridas ou realizar um saque em dinheiro para a sua conta bancária. Não perca essa oportunidade de economizar e ainda ajudar os seus amigos a conhecerem a Vyse!