Posto Waldemar Alcântara volta a atender moradores do Jóquei Clube após reforma

A unidade passou por reforma e passa a contar com sala de apoio à mulher que amamenta e piso tátil para maior acessibilidade

Antes da reforma a unidade, segundo moradores, apresentava alguns problemas, como falta de médicos ou a orientação de que populares procurassem atendimento em outros locais como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

O posto Waldemar de Alcântara foi reinaugurado na manhã desta sexta-feira, 22, quando volta a atender a população após ter passado por reforma. A Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza , recebeu melhorias de infraestrutura e acessibilidade que devem beneficiar mais de 18 mil moradores da região.

“Eu espero qualidade, não quantidade, né? Que [o posto] esteja em uma qualidade boa para o povo porque é necessário. Já é próximo da minha casa, eu já luto com marido doente, se for para outra unidade tem que pagar carro para levar e aqui, não. É bem pertinho da minha casa”, afirma Francisca Cássia, 49, moradora do bairro e usuária da UBS.

Posto terá unidade de apoio ao aleitamento materno

Uma das novidades no Waldemar Alcântara é a Sala de Apoio à Mulher que Amamenta. A iniciativa busca, conforme a Prefeitura de Fortaleza, conscientizar a população sobre os benefícios do leite materno para a saúde do bebê.

No local, as lactantes podem buscar orientação de profissionais sobre dúvidas na amamentação de seus filhos, além contribuir para a coleta do líquido e auxiliar outras mães que enfrentam dificuldades para produzir o alimento primordial para os recém-nascidos.

A gestante Gabriely Borges, 24, aprovou a ideia. “É super fundamental para a gente que tem muita dúvida de como amamentar e essas coisas. Vai ajudar muito”, disse a mamãe.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), mais de 11 mil mulheres utilizaram as mais de 25 salas dispostas pela Capital durante o primeiro semestre. A partir dessas adesões, 452 litros de leite materno foram arrecadados e destinados aos bancos filiados.

Saúde bucal: Fortaleza terá novas equipes alinhadas ao Governo Federal

A entrega também contou com a presença de representantes do Ministério da Saúde (MS) para a habilitação de novas equipes ao programa Brasil Sorridente, do Governo Federal.