Parque Parreão celebra 30 anos com programação diversificada e comemoração

A programação terá um aulão gratuito de zumba, exposições, momentos lúdicos e uma visita guiada pelo parque oferecida pela equipe do Pró-Parreão. Vice-coordenadora do projeto, Dominik Fontes conta que será um evento presencial, com atividades das 9 às 12 horas.

A equipe que compõe o projeto Pró-Parreão, da Universidade Federal do Ceará (UFC), realiza uma programação alusiva aos 30 anos do Parque Parreão , localizado no Bairro de Fátima, em Fortaleza, na manhã deste sábado, 23.

"As atividades foram construídas a partir de uma parceria nossa com a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Fortaleza, a Seuma, e com alguns convidados, como o studio Cleilton Ferreira e o Geas (Grupo de Estudos de Animais Selvagens) da Universidade Estadual do Ceará", explica.

"Teremos um momento para cantar os parabéns e cortaremos o bolo para simbolizar os 30 anos do parque. Esperamos aí em torno de 80 pessoas na comemoração, além da intervenção da Seuma com a pintura de amarelinhas pelo parque", ressalta.

O Pró-Parreão realiza atividades no local desde 2015 e, atualmente, faz atividades uma vez por mês com exposição de animais, conversas sobre fauna e flora, caminhada guiada, além de contar também com convidados que falam sobre a conexão do parque com a Cidade.

O projeto é vinculado ao Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da UFC e está sob a coordenação do professor Carlos Alencar e da professora Dominik Fontes.

"A gente sabia do potencial do local e sabia que quase ninguém conhecia ou sabia bem o que tinha por ali, vimos no parque uma oportunidade de estudar mais sobre o local", finaliza.

Veja a Programação

Aulão Gratuito de Zumba - com Studio Cleilton Ferreira

Exposição de Insetos e Aracnídeos - Pró Parreão UFC

Pintura Facial e Informações sobre Zoonoses - Geas-Ce/Uece

Passarinhada + Oficina de Ecobinóculos - Seuma/ Prefeitura Municipal de Fortaleza

Estação de jogos ambientais -Seuma/ Prefeitura Municipal de Fortaleza

Lançamento de material de Educação Ambiental - Gibi #Partiu Cuidar! + Jogo Super Árvores - Seuma/ Prefeitura Municipal de Fortaleza

Exibição da peça "A mágica da reciclagem" - Seuma/ Prefeitura Municipal de Fortaleza

Brincadeira ecológica com troca de mudas - Seuma/ Prefeitura Municipal de Fortaleza

Intervenção tátil urbana com pintura de amarelinhas pelo parque - Seuma/ Prefeitura Municipal de Fortaleza

Caminhada Guiada - Pró Parreão UFC

Serviço

