Cozinha solidária do Jangurussu entrega quentinha de número 100 mil com celebração

Em uma programação festiva com picanha, cerveja e refrigerante, a Cozinha Solidária do Grande Jangurussu , em Fortaleza , celebra nesta sexta-feira, 22, a entrega da quentinha de número 100 mil, por meio de uma iniciativa iniciativa do Movimentos dos Trabalhadores sem Terra (MTST)que assiste as famílias daquela comunidade.

No evento, estarão presentes personalidades e parcerias que auxiliam no sucesso da cozinha solidária, como Diego Jovino, do Fortaleza Ordinária, Suricate Seboso e Assum, além de artistas, acadêmicos e figuras políticas.

O coordenador da ação, Sérgio Farias, comenta que por dia são entregues entre 120 e 200 refeições quentinhas e que parte dessas quentinhas são entregues para outras comunidades.

“Não é possível estimar a quantidade de pessoas que são beneficiadas com a iniciativa, mas já beneficiamos muita gente, contando que faz mais de um ano que realizamos esse atendimento e as refeições são entregues diariamente”, comenta.

Carlos Augusto, um dos organizadores da Cozinha Solidária, diz que, até então, a ação é autônoma — eles não recebem ajuda nem do Estado e nem da Prefeitura — e que a cozinha se mantém pelas doações do próprio MTST por meio de uma vaquinha. “Estamos há um ano e seis meses no Maria Thomásia e há seis meses no José Euclides, que ainda está em processo de construção, mas já atende à demanda”, relata.

Sérgio pontua que é um momento de festa e reforça que a luta vai além da entrega das quentinhas. “A gente faz um debate de superação da miséria, do trabalho voluntário e integração na comunidade”, ressalta.