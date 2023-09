Um dos chefes da quadrilha que furtou o Banco Central em 2005 é preso em SP

Um dos líderes da quadrilha que furtou o Banco Central de Fortaleza em 2005 foi preso nessa terça-feira, 19, em Sumaré (SP). Marcos Rogério Machado de Morais, o " Rogério Bocão ", de 49 anos, foi apontado como tendo envolvimento direto no planejamento e execução do crime que subtraiu R$ 164,7 milhões dos cofres do banco a partir de um túnel.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), de São Paulo, Rogério foi preso após um trabalho de inteligência da Polícia Militar do estado. Ele estava em um imóvel do bairro Jardim Salermo quando foi preso por PMs da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota).



No local, ainda foram encontrados um quilo de cocaína, 1,5 quilo de maconha, balanças de precisão, dinheiro e diversos aparelhos de telefone celular.

“Segundo a polícia, a casa funcionava como um centro de distribuição de drogas em Sumaré”, informou a SSP. "Dois homens e uma mulher que estavam no imóvel também foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico".



Rogério Bocão arregimentou pessoas para participar do furto



Marcos Rogério foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) como integrante da quadrilha de Antônio Jussivan Alves dos Santos, o Alemão, além de atuar no tráfico de drogas do Morro do Macaco, em São Paulo. Depoimentos de pessoas acusadas pelo crime apontam que Rogério foi quem os convidou para participar da escavação do túnel.



Ele também foi acusado de realizar a lavagem de dinheiro subtraído com o furto. Ainda em agosto de 2005, por exemplo, ele participou da negociação de compra de onze veículos, no valor total de R$ 980 mil, em valores da época. Nos veículos, que iam em uma cegonha em direção a São Paulo, foram encontrados R$ 5 milhões. Em Itu (SP), ele teria comprado uma luxuosa residência orçada em R$ 800 mil.



Fuga de Rogério Bocão deixou dois agentes de segurança feridos



Rogério Bocão foi preso em agosto de 2007 em São Paulo (SP). Recambiado para o Ceará, onde foi condenado em primeira instância a 49 anos de prisão, ele fugiu em fevereiro de 2011. Na ação, um grupo armado com escopetas e fuzis se dirigiu até o IPPOO II para realizar o resgate, cujo principal alvo seria, conforme divulgado à época pela SSPDS, Alexandre de Sousa Ribeiro, o "Alex Gardenal". os criminosos chegaram a trocar tiros e deixar um PM e um agente penitenciário feridos. Além de Rogério Bocão, fugiram outros nove presos.