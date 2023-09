Chacina do Curió: 5 homens e 2 mulheres são escolhidos para o júri do terceiro julgamento

Após a abertura da sessão no Fórum Clóvis Beviláqua para o início dos trabalhos do terceiro julgamento da Chacina do Curió, nesta terça-feira, 12, sete jurados foram sorteados para compor o Conselho de Sentença. Cinco homens e duas mulheres farão parte do júri que pode considerar os oito réus culpados ou inocentes.

Durante o procedimento, nenhum dos jurados titulares foi aceito, e o sorteio foi realizado com os nomes de suplentes. Uma das pessoas sorteadas seguia a página “Os Onze” nas redes sociais, relacionada às 11 vítimas que foram mortas na Chacina, e a defesa dos réus recusou o nome da sorteada.