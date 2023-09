Terceiro júri da Chacina do Curió segue para reta final com debate entre defesa e acusação

Antônio Flauber de Melo Brazil e Clenio Silva da Costa estavam na viatura descaracterizada da CIP e afirmam que passaram o dia em outra ocorrência envolvendo um policial e à noite receberam a missão de fazer levantamentos sobre a morte do soldado Valtembergue Chaves Serpa, na Lagoa Redonda. Clenio diz que foi incluído no processo por uma “confusão da promotora Joseana França entre o que é Inteligência e o que é Reservado”.

Os interrogatórios de quarto dos oito réus do terceiro júri dos policiais militares acusados de torturar uma das vítimas da Chacina do Curió , foram realizados nesta quinta feita, 14. Prestaram depoimento dois policiais da antiga Coordenadoria de Inteligência Policial (CIP) e dois policiais que estavam em uma viatura da Cavalaria, na noite da chacina. Antes de ser iniciado o debate entre defesa e acusação, apenas a ré Maria Bárbara Moreira ainda será ouvida.

“Nós não fomos nem ouvidos pela Delegacia de Assuntos Internos (DAI). A força-tarefa formada por três delegadas, que o Ministério Pública chama de ‘heroínas do Curió’, não encontrou nenhuma prova contra nós. O comandante geral [da PM] falou com uma dessas delegadas e ela disse tinha entendido que nosso trabalho era diferente e não tínhamos nada a ver. Depois, eu fui preso sem ser nem ouvido”, afirmou o sargento.

O militar também afirma que soube de várias lesões à bala na região da Grande Messejana e pediu que a Ciops avisasse ao supervisor da Capital, coronel Plauto de Lima. “Eu vi a viatura dele no local. Passei por dois locais de crime e pedi pra Ciops acioná-lo”, disse em depoimento.

O policial também confirmou que duas patrulhas do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) acompanharam, em alguns momentos, o comboio em que estavam as viaturas da CIP, do Serviço Reservado do 16°BPM e a viatura da Cavalaria.

“Penso que esses homens de roupa preta e de balaclava que são descritos nesse episódio podem ser eles, porque são autorizados a utilizar balaclava e estiveram lá”, afirmou.

O soldado Igor Bethoven Sousa de Oliveira, que estava na viatura da Cavalaria, disse que a abordagem em que a vítima acusa os policiais de tortura psicológica foi “tática e correta”.

Ele confirma também viu composições do Raio e do BPChoque, na praça da igreja de São José. O soldado relata que de lá seguiu para auxiliar o Samu. “Duas ambulâncias foram solicitadas para atendimento a feridos e estavam perdidas, sem encontrar as ruas. Nós seguimos com essas ambulâncias para fazer o socorro das vítimas e de lá fomos para a Cavaria”, contou.